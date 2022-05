Der Brasilianer Felipe Drugovich hat in Spanien eindrucksvoll die Gesamtführung in der Formel 2 zurückerobert.

Köln (SID) - Der Brasilianer Felipe Drugovich hat in Spanien eindrucksvoll die Gesamtführung in der Formel 2 zurückerobert. Der 21-Jährige vom Team MP Motorsport gewann in Barcelona den Sprint am Samstag und auch das Hauptrennen am Sonntag, damit verdrängte er Theo Pourchaire (ART Grand Prix) wieder von der Spitze. Der Franzose kam am Samstag als Fünfter ins Ziel, am Sonntag wurde er nur Achter.

Das Duell der beiden hatte schon im Qualifying für Diskussionen gesorgt: Drugovich war gemächlich auf der Ideallinie unterwegs, als sich Pourchaire auf seiner fliegenden Runde näherte, dadurch ausgebremst wurde und sich über den Funk lautstark beschwerte.

Drugovich kassierte eine Strafe und verlor damit seine Pole Position für den Sprint. Von Startplatz vier fuhr er schließlich dennoch zum Sieg. Am Sonntag ließ er eine noch bemerkenswertere Aufholjagd folgen: Von Rang zehn gewann er das Rennen vor Pole-Setter Jack Doohan (Australien/Virtuosi) und dem Dänen Frederik Vesti (ART).

Deutsche Piloten waren an diesem Wochenende nicht am Start. Zuletzt in Imola hatte David Beckmann ein ordentliches Kurz-Comeback gegeben, als er dem Charouz-Team als Achter die ersten Punkte bescherte. In Italien ersetzte er Stammfahrer Cem Bölükbasi ( Türkei). Beckmann hatte sein festes Formel-2-Cockpit in der vergangenen Saison wegen fehlender Sponsorengelder verloren.