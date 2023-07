Der vom Formel-1-Team Alpine geförderte Franzose Victor Martins hat im Formel-2-Hauptrennen von Silverstone seinen ersten Saisonsieg geholt. Der 22-Jährige, der als schnell, aber auch fehleranfällig gilt, gewann auf dem Silverstone Circuit vor Red-Bull-Junior Zane Maloney ( Barbados) und seinem französischen ART-Teamkollegen Theo Pourchaire.

Den Sprint am Samstag hatte Mercedes-Protege Frederik Vesti (Dänemark/Prema) gewonnen und damit seine Führung in der Gesamtwertung behauptet. Der 21-Jährige lag bei regnerischem Wetter vor Pourchaire und dem Australier Jack Doohan (UNI-Virtuosi).

Die nächste Station der Formel 2 ist vom 28. bis 30. Juli der Ardennenkurs in Spa-Francorchamps. Das Saisonfinale findet vom 24. bis 26. November in Abu Dhabi statt. Deutsche Fahrer sind in diesem Jahr in der Serie, die Mick Schumacher 2020 gewann, nicht am Start.