Mercedes-Junior Frederik Vesti hat seine Führung in der Formel 2 ausgebaut. Der 21-jährige Däne gewann das Sprintrennen in Barcelona, auf zunächst nasser Strecke setzte sich der Prema-Pilot nach dem Start zügig an die Spitze und diktierte in der Folge das Geschehen.

Vestis ärgster Verfolger, der von Sauber geförderte Franzose Theo Pourchaire, betrieb mit Rang zwei aber Schadensbegrenzung: In der Fahrerwertung liegt der ART-Pilot nun sechs Punkte hinter Vesti. Formel-3-Champion Victor Martins (Frankreich/ART), in den Alpine große Hoffnungen setzt, komplettierte das Podium.

Am Sonntag (11.25 Uhr/Sky) steht auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya noch das Hauptrennen auf dem Programm. Deutsche Piloten sind in diesem Jahr nicht in der Formel 2 vertreten, die Mick Schumacher 2020 gewann.