Theo Pourchaire hat die Führung in der Formel-2-Meisterschaft übernommen. Der Franzose wurde am Sonntag im Hauptrennen im belgischen Spa Zweiter und profitierte vom Aus seiner Konkurrenten. Der bisherige Spitzenreiter Frederik Vesti ( Dänemark) beschädigte seinen Prema-Wagen bereits in der Sichtungsrunde und konnte gar nicht erst starten. Ayumu Iwasa ( Japan) schied nach einer Kollision mit dem Norweger Dennis Hauger aus.

Pourchaire, bereits im Sprint am Samstag Zweiter, hat nun 168 Punkte. Vesti (156) und Iwasa (134) folgen auf den Plätzen. Nach dem Rennwochenende in Belgien stehen noch die Stationen in Zandvoort, Monza und Abu Dhabi an.

Das Hauptrennen in Spa gewann der Australier Jack Doohan, der 20 Jahre alte Sohn des fünfmaligen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan raste von Startplatz elf bis an die Spitze. Dahinter folgten Pourchaire und Enzo Fittipaldi auf den Plätzen. Der Brasilianer Fittipaldi, Enkel des zweimaligen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi, hatte im Sprint am Samstag seinen ersten Sieg überhaupt in der Formel 2 gefeiert.