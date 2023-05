Sophia Flörsch hat auch bei den Formel-3-Rennen in Monaco die Punkteränge deutlich verpasst. Die 22-jährige Münchnerin belegte sowohl im Sprintrennen am Samstag als auch im Hauptrennen tags darauf den 23. Platz. Am Sonntag fand die PHM-Pilotin dabei erschwerte Bedingungen vor: Flörsch und ihre Teamkollegen Piotr Wisnicki aus Polen und Roberto Faria ( Brasilien) mussten aus der Boxengasse starten, weil am Samstag mehr Menschen als erlaubt an den Boliden gearbeitet hatten.

In seiner Wahlheimat ging auch Oliver Goethe leer aus. Der Trident-Pilot belegte auf dem berühmtesten Stadtkurs im Rennkalender die Ränge 17 und 13.

Der Sieg am Samstag ging an Josep Maria Marti ( Campos), für den Spanier war es schon der zweite Sprintsieg der Saison am dritten Rennwochenende. Im Hauptrennen setzte sich Gabriele Mini (Italien/Hitech) durch, der wie Flörsch vom Formel-1-Team Alpine gefördert wird.

In der Meisterschaft liegt Goethes Teamkollege Gabriel Bortoleto ( Brasilien) nach den Rängen fünf und sechs in Monaco weiter in Führung, Mini ist nun sein erster Verfolger mit 17 Punkten Rückstand. Goethe, der in Bahrain doppelt gepunktet hatte, ist Elfter. Flörsch ist noch ohne Punkt.

Bereits am kommenden Wochenende in Barcelona stehen die Läufe sieben und acht in der Nachwuchsrennserie auf dem Programm.