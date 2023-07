Rennfahrerin Sophia Flörsch hat ihre ersten Punkte der Formel-3-Saison ergattert. Die 22-jährige Münchnerin kämpfte sich am Sonntag bei der fünften Saisonstation in Spielberg im Hauptrennen vom 21. Startplatz bis auf Position neun nach vorne. Am Samstag im Sprint hatte die PHM-Pilotin sich bei nasser Strecke noch mit Rang 19 begnügen müssen.

Oliver Goethe verspielte am Samstag im Sprintrennen die große Chance auf seinen zweiten Podestplatz in der Nachwuchsserie schon beim Start. Der für Trident fahrende Deutsch-Däne kam nicht vom Fleck, er fiel von Platz vier zwischenzeitlich auf Rang 27 zurück. Kurz vor Rennende erlitt Goethe nach einer Aufholjagd einen Reifenschaden, ins Ziel rollte er auf Platz 26. Am Sonntag reichte es nach einem technischen Problem nur zu Rang 13.

Die Siege holten sich der von Mercedes geförderte Este Paul Aron im Sprint sowie der britische Williams-Junior Zak O'Sullivan (beide Prema). Gabriel Bortoleto ( Brasilien), Teamkollege von Goethe bei Trident, liegt nach den Plätzen zehn und zwei am Red-Bull-Ring in der Meisterschaft weiterhin deutlich vorn.

Nächste Station der Formel 3 ist das britische Silverstone am kommenden Wochenende.ima