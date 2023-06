Rennfahrerin Sophia Flörsch jagt weiter ihren ersten Punkten in der Formel-3-Saison hinterher. Die 22-jährige Münchnerin belegte bei der vierten Saisonstation in Barcelona im Sprint am Samstag den 21. und im Hauptrennen am Sonntag den 20. Platz. Sie arbeitete sich jeweils einige Positionen nach vorne und war dabei erneut besser als ihre PHM-Teamkollegen.

Oliver Goethe ( Trident) belegte die Ränge elf und 16. Der Sohn eines Deutschen und einer Dänin fuhr im Hauptrennen zwar als Zehnter über den Zielstrich, wegen des Verursachens einer Kollision erhielt er aber eine Zeitstrafe und wartet somit weiter auf seine ersten Punkte seit dem Saisonstart. Im März in Bahrain erlebte der 18-Jährige mit den Rängen sechs und zwei einen geglückten Auftakt, seitdem stehen für ihn sechs Nullrunden.

Die Siege in Barcelona holten sich Williams-Junior Zak O'Sullivan aus Großbritannien im Sprint- und Lokalmatador Josep Maria Marti ( Campos) im Hauptrennen. In der Meisterschaft bleibt Goethes Teamkollege Gabriel Bortoleto ( Brasilien) nach zwei vierten Plätzen vorne.

Weiter geht es in der Formel 3 am 1. und 2. Juli in Spielberg/Österreich.