Motorsporttalent Oliver Goethe und Sophia Flörsch haben im chaotischen Sprintrennen der Formel 3 in Spa die Top Ten verpasst. Der 18-jährige Goethe, der zuletzt im Trident-Rennwagen mit starken Ergebnissen überzeugt hatte, schied am Samstag in Belgien in der fünften Runde aus. Flörsch beendete das Rennen im PHM auf dem 14. Platz.

Meisterschaftspunkte wurden nicht vergeben, da keine zwei aufeinanderfolgenden Runden ohne Unterbrechung gefahren wurden. Wegen zahlreicher Unfälle und Ausrutscher auf nasser Strecke fand ein Großteil des Rennens hinter dem Safety Car statt.

Seinen ersten Saisonsieg sicherte sich der Brasilianer Caio Collet, der fürs niederländische Team Van Amersfoort Racing startet. Dahinter landeten Taylor Barnard (Großbritannien/Jenzer Motorsport) und der Este Paul Aron (Prema Racing). Der in der Meisterschaft souverän führende Brasilianer Gabriel Bortoleto ( Trident) schied aus, vor dem Hauptrennen am Sonntag (8.30 Uhr/Sky) beträgt sein Vorsprung auf den Briten Zak O'Sullivan (Prema Racing) 43 Punkte.

Nach dem Rennwochenende in Belgien geht es für die Formel 3 in eine lange Sommerpause, das Finale der Nachwuchsserie steigt in Monza (1. bis 3. September).