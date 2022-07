Silverstone (SID) - Mit einem tollen Überholmanöver in der vorletzten Runde hat sich Isack Hadjar (Hitech) noch den Sieg beim Sprintrennen der Formel 3 in Silverstone gesichert. Der Franzose überholte kurz vor Schluss seinen Landsmann Victor Martins vom Team ART, der sich am Ende mit Platz zwei begnügen musste. Als Dritter fuhr der Japaner Reece Ushijima (Van Amersfoort) erstmals auf das Podium.

In der Gesamtwertung verlor Arthur Leclerc (Prema) weiter an Boden, der jüngere Bruder von Formel-1-Star Charles Leclerc landete nur auf Rang acht. Martins, gefördert in der Junior-Akademie von Alpine, führt den Kampf um den Titel nun mit sieben Punkten Vorsprung auf Roman Stanek (Tschechien/Trident) an, Hadjar rückte durch seinen zweiten Saisonsieg auf Rang drei vor. Ein Deutscher Fahrer war im "Home of British Motor Racing" nicht am Start.

In Silverstone steigt am Sonntag (09.35 Uhr/Sky) auch noch das Hauptrennen der Formel 3, danach geht es nächste Woche in Spielberg/Österreich weiter.