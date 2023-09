Die Italienreise von Motorsporttalent Oliver Goethe hat sich schon einmal gelohnt. Der Deutsch-Däne, der am Freitag im Qualifying seinem Trident-Teamkollegen Gabriel Bortoleto zum vorzeitigen Gewinn der Formel-3-Meisterschaft verholfen hatte, kämpfte sich im Sprintrennen des Saisonfinales in Monza von Startplatz 22 auf Rang sieben nach vorne.

Für das Hauptrennen am Sonntag (08.15 Uhr/Sky), mit dem die Saison endet, hat sich der 18-Jährige die Pole Position gesichert. Diese wird in der Formel 3 mit zwei Bonuspunkten belohnt. Damit machte Goethe am Freitag die letzten rechnerischen Chancen von Paul Aron ( Estland) und Pepe Marti ( Spanien) zunichte, den 18-jährigen Brasilianer Bortoleto noch von der Spitze der Meisterschaft zu verdrängen.

Sophia Flörsch (München/PHM), die Ende Juli in Spa/Belgien als erste Frau in der Formel 3 in die Punkte gefahren war, belegte beim Sieg von Franco Colapinto (Argentinien/MP Motorsport) vor Bortoleto den 17. Rang.