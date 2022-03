Das britische Top-Talent Oliver Bearman hat einen Sieg bei seinem Debüt in der Formel 3 unglücklich verpasst.

Sakhir (SID) - Das britische Top-Talent Oliver Bearman hat einen Sieg bei seinem Debüt in der Formel 3 unglücklich verpasst. Der 16-Jährige im Prema-Boliden überquerte beim Saisonauftakt in Bahrain als Erster die Ziellinie, wurde aufgrund einer Missachtung der Streckenbegrenzung aber mit einer 5-Sekunden-Strafe belegt. Der Sieg ging damit an einen anderen Debütanten: Isack Hadjar (Hitech) aus Frankreich rückte auf.

Der Russe Alexander Smoljar (MP Motorsport), der nach FIA-Entscheidung unter neutraler Flagge teilnehmen darf, wurde Dritter.

Hadjar gehört zu Red Bulls Juniorteam, Bearman wird in der Nachwuchs-Akademie von Ferrari gefördert. Im vergangenen Jahr gewann der Brite die deutsche ADAC Formel 4 und auch das italienische Pendant.