Porsche verlängert sein Engagement vorzeitig und geht mindestens bis zum Ende der Saison 2025/26 in der Elektrorennserie Formel E an den Start.

Porsche verlängert sein Engagement vorzeitig um zwei Jahre und geht mindestens bis zum Ende der Saison 2025/26 in der Elektrorennserie Formel E an den Start. Das gab der Sportwagenhersteller aus Stuttgart vor dem Saisonfinale an diesem Wochenende in London bekannt. Porsche ist seit 2019 dabei.

"Wir wollen innovative Technologien und mehr Nachhaltigkeit in den Motorsport bringen und an der Spitze neuer Entwicklungen stehen", sagte Thomas Laudenbach, Leiter Porsche Motorsport. Dabei spiele die Formel E "eine große Rolle. Der Wettbewerb in dieser Serie ist auf einem außergewöhnlich hohen Niveau und ermöglicht uns, wichtige Impulse für zukünftige Serienmodelle zu setzen."

Porsche bestreitet derzeit mit dem Porsche 99X Electric seine vierte Formel-E-Saison. Mit bisher vier Siegen von Pascal Wehrlein (Worndorf/3) und Antonio Felix da Costa (Portugal/1) ist es die erfolgreichste seit dem Einstieg. Spitzenreiter in der Gesamtwertung ist der Brite Jake Dennis vom Porsche-Kundenteam Avalanche Andretti.