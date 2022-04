Die Elektro-Rennserie Formel E wird in diesem Jahr nicht wie geplant in der kanadischen Metropole Vancouver fahren.

Köln (SID) - Die Elektro-Rennserie Formel E wird in diesem Jahr nicht wie geplant in der kanadischen Metropole Vancouver fahren. Dies bestätigte der Veranstalter OSS und gab als Grund Differenzen mit den lokalen Behörden in der Olympiastadt von 2010 an. Der Vancouver ePrix hätte am 2. Juli als zehnter Saisonlauf stattfinden sollen. Im kommenden Jahr wolle man einen neuen Anlauf unternehmen, erklärte OSS.