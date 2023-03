Pascal Wehrlein kommt als Spitzenreiter der Gesamtwertung zum Gastspiel der Elektrorennserie Formel E am 22. und 23. April in Berlin.

Köln (SID) - Der frühere Formel-1-Fahrer Pascal Wehrlein ( Worndorf) kommt als Spitzenreiter der Gesamtwertung zum Gastspiel der Elektrorennserie Formel E am 22. und 23. April in Berlin. Der Porsche-Werksfahrer belegte beim sechsten Saisonrennen in Sao Paulo den siebten Platz und führt das Klassement mit 92 Punkten weiterhin an.

Sieger eines turbulenten Rennens mit mehreren Kollisionen und Safety-Car-Phasen wurde Jaguar-Pilot Mitch Evans ( Neuseeland) vor seinem Landsmann Nick Evans (Envision Racing) und seinem britischen Teamkollegen Sam Bird. Der Brite Jake Dennis (Avalanche Andretti), bis zum Rennen in Brasilien erster Verfolger von Wehrlein in der Gesamtwertung, schied nach einer Kollision mit dem Deutschen vorzeitig aus.

Der dreimalige DTM-Champion Rene Rast (McLaren) landete auf Platz neun, Maximilian Günther (Maserati) und Andre Lotterer (Andretti) verpassten die Top Ten als Elfter bzw. Zwölfter knapp.

Insgesamt umfasst die Formel E in diesem Jahr 16 Rennen, im April macht sie Station auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof in Berlin.