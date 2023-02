Köln (SID) - Pascal Wehrlein hat sich mit seinem zweiten Sieg in Folge zum ersten großen Titelanwärter der noch jungen Formel-E-Saison aufgeschwungen. Der Porsche-Werksfahrer gewann am Samstag auch das zweite Rennen in Diriyya, in einem engen Zweikampf ließ er erneut den Briten Jake Dennis (Andretti) hinter sich.

Wehrlein hatte schon den WM-Lauf am Freitag an gleicher Stelle für sich entschieden. Nach drei Saisonrennen führt der frühere Formel-1-Pilot das Klassement nun vor Dennis an.

Auch Rene Rast kommt immer besser in Schwung. Der frühere DTM-Champion holte als Dritter sein erstes Podest für McLaren. Im Vorort von Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad war er von Rang drei gestartet, Wehrlein arbeitete sich im Laufe des Rennens von Startplatz fünf vor. Andre Lotterer im Andretti verpasste als 13. die Punkte. Das galt auch für Maximilian Günther, der im Maserati nicht über Rang 20 hinauskam.

Das nächste Straßenrennen der Elektroserie steigt am 11. Februar in Indien. Insgesamt umfasst die Formel E in diesem Jahr 16 Rennen, am 22. und 23. April macht sie Station auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof in Berlin.