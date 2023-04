Die Formel E plant auch in Zukunft ein Gastspiel auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin.

Die Formel E plant auch in Zukunft ein Gastspiel auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin. "Wir wollen weitermachen. Deutschland ist ein wichtiger Markt", sagte CEO Jamie Reigle am Freitag: "Berlin ist für uns eine Referenz, die Stadt passt gut zur Formel E. Ich sehe keinen Grund, Berlin zu verlassen."

Seit 2014/15 gastierte die Formel E in jeder Saison in der Hauptstadt. Der derzeitige Vertrag läuft bis 2024. Gleichwohl gebe es laut Reigle Interesse aus anderen Städten. Man lege für die Zukunft jedoch grundsätzlich auch Wert auf mehr Konstanz im Rennkalender.

Am Wochenende finden die Saisonrennen sieben und acht in Berlin statt. Porsche-Pilot Pascal Wehrlein startet als WM-Spitzenreiter. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten Briten Jake Dennis (Avalanche Andretti) beträgt 24 Zähler.