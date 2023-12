Paralympics-Siegerin Anna-Lena Forster bleibt auch in der neuen Weltcup-Saison das Maß der Dinge. Die Monoskifahrerin gewann beim Auftakt in St. Moritz beide Abfahrten in der sitzenden Klasse und übernahm damit auch die Führung im Gesamtweltcup. Anna-Maria Rieder schaffte in der stehenden Klasse als Dritte ein weiteres deutsches Podest, in der zweiten Abfahrt landete sie auf Rang vier. Leander Kress belegte in der stehenden Klasse der Männer die Plätze zwölf und 13.

Vor den Rennen in St. Moritz waren Ende November und Anfang Dezember bereits zahlreiche Wettkämpfe schlechtem Wetter zum Opfer gefallen.