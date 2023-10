Die Langstrecken-Rennen in Frankfurt und Hamburg gehören im kommenden Jahr zur erstmals ausgetragenen Ironman Pro Series für Triathleten. Dies geht aus dem am Donnerstag verkündeten Detail-Plan der Veranstalter hervor. Demnach umfasst die vor einigen Wochen neu geschaffene Serie von April bis Mitte Dezember für beide Geschlechter sechs Rennen über die Ironman-Distanz und elf Wettkämpfe über die etwa halb so lange sogenannte 70.3-Distanz.

Während die Frauen im Rahmen der Serie am 2. Juni in Hamburg Station machen, treten die Männer auf deutschem Boden am 18. August in Frankfurt/Main an. Insgesamt ist die Serie mit einem Bonus-Preisgeld von rund 1,6 Millionen Euro dotiert, allein die Sieger erhalten knapp 190.000 Euro. Die fünf besten Ergebnisse innerhalb der Serie fließen ins Abschlussranking ein, davon dürfen maximal drei Rennen Langdistanzen sein.

Auch die erneut getrennt geplanten Weltmeisterschaften in Nizza und auf Hawaii gehören zur Pro Series. "Als wir im letzten Jahr das Verhalten unserer Profi-Athleten unter die Lupe genommen haben, sind wir zu der Erkenntnis gelangt, dass viele von ihnen nicht so oft mit uns Rennen bestreiten, wie wir es uns wünschen", erklärte Ironman-CEO Andrew Messick die Entstehung der neuen Serie. Nun solle "häufiger ein größeres und besseres Profifeld" gegeneinander antreten.

Die Ironman Pro Series sei "etwas cooles Neues", sagte Ex-Weltmeisterin Anne Haug dem SID: "Ich habe richtig Bock drauf."