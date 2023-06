Bayer Leverkusen hat sich für die neue Saison in der Frauen-Bundesliga die Dienste der norwegischen Nationalspielerin Synne Skinnes Hansen gesichert.

Die 27 Jahre alte Offensivspielerin wechselt von Rosenborg Trondheim unters Bayer-Kreuz. Das gab der Tabellen-Fünfte der abgelaufenen Saison am Freitag ohne Angabe der Vertragsdauer bekannt.

"Synne ist eine technisch sehr versierte Spielerin, die dank ihrer ausgezeichneten Spielübersicht ihre Mitspielerinnen hervorragend in Szene setzen kann", sagte Achim Feifel, Sportlicher Leiter bei Bayer. Durch ihre Einsätze in der Champions League und in der Nationalmannschaft verfüge sie zudem "über sehr wertvolle Erfahrung auf internationaler Ebene".