Frankfurt am Main (SID) - Abwehrspielerin Camilla Küver (19) vom Frauenfußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat sich am Freitag einer OP am linken Knie unterziehen müssen. Es war ein Meniskusriss diagnostiziert worden. Die Defensivspezialistin hatte nach einem 2021 zugezogenen Kreuzbandriss ihr Pflichtspielcomeback zu Saisonbeginn gegeben.