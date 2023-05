Im Titelduell der Frauen-Bundesliga muss der DFB am letzten Spieltag zweigleisig planen. Die Original-Meisterschale wird in München platziert.

Im Fernduell um die Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga muss der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am letzten Spieltag zweigleisig planen. Die Original-Meisterschale wird am Sonntag (14.00 Uhr) bei der Partie des Spitzenreiters Bayern München (56 Punkte) gegen Schlusslicht Turbine Potsdam platziert, eine Replik beim Heimspiel des VfL Wolfsburg (54) gegen den Tabellensechsten SC Freiburg.

Entsprechend sind auch zwei Ehrungsdelegationen unterwegs. In München werden Silke Raml, Spielleiterin der Frauen-Bundesliga und Vorsitzende des DFB-Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, sowie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor Ort sein. Nach Wolfsburg reisen Karen Rotter, Mitglied im Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball, sowie Voss-Tecklenburgs Co-Trainerin Britta Carlson.

Ausgestrahlt werden die sechs Begegnungen des 22. Spieltags erstmals auch in einer Konferenz bei MagentaSport. Der BR überträgt ebenfalls live vom FC Bayern Campus. Neben der Meisterschaft sorgt auch der Kampf um den Klassenerhalt für Spannung. Noch ist offen, welcher Verein neben Ex-Meister Potsdam absteigt: Der 1. FC Köln, der MSV Duisburg (beide 18) oder der SV Meppen (17).