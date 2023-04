Die Fußballerinnen des deutschen Meisters VfL Wolfsburg haben im Titelrennen der Bundesliga wieder vorgelegt. Vier Tage vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den englischen Vizemeister FC Arsenal gewann der Titelverteidiger beim MSV Duisburg mit 3:0 (1:0) und übernahm mit 48 Punkten die Spitze. Allerdings kann Bayern München (46) am Samstag im Heimspiel gegen den SC Freiburg nachziehen.

Kapitänin Dominique Janssen verwandelte in der 16. Minute einen Foulelfmeter, Pauline Bremer (68.) und Tabea Waßmuth (82.) trafen nach der Pause. Nicht zum Einsatz kam Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp, die wegen einer Wadenverletzung auch für das Duell mit Arsenal fraglich ist.

Während Wolfsburg seine Titelchancen wahrte, schwebt Duisburg als Vorletzter weiter in Abstiegsgefahr. Für den MSV war es bereits die fünfte Niederlage ohne eigenes Tor in Folge.