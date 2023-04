Cheftrainerin Nicole Bender-Rummler von den Bundesliga-Fußballerinnen des 1. FC Köln erwartet beim Zuschauerrekord-Spiel gegen Eintracht Frankfurt eine außergewöhnliche Atmosphäre. "Wenn wir ins letzte Drittel kommen, haben wir eine riesige Party im RheinEnergie-Stadion", sagte die 40-Jährige dem SID vor der Partie am Sonntag (13.00 Uhr/MagentaSport). Für die Begegnung seien bereits 32.500 Tickets verkauft.

"So ein Fußballspiel gab es noch nie in Deutschland", sagte Bender-Rummler: "Vielleicht schaffen wir sogar die 40.000." Sie erwartet bei dem Duell zwischen dem Abstiegskandidaten und dem Tabellendritten aus Frankfurt eine "ganz andere Atmosphäre als in unserem normalen Wohnzimmer". Normalerweise tragen die Kölnerinnen ihre Heimspiele vor maximal rund 5400 Zuschauern im Franz-Kremer-Stadion aus.

Mit der Partie wolle der Verein "demonstrieren, was im Frauenfußball möglich ist und dass die Mädels es verdient haben, vor so einer Kulisse spielen zu dürfen", sagte Bender-Rummler: "Die Mädels freuen sich einfach tierisch auf das Spiel."

Sportlich erwartet sie eine große Herausforderung. "Die Eintracht hat einen sensationellen Kader", sagte sie. Der FC liegt mit 15 Punkten nach 17 Spielen nur zwei Zähler vor Abstiegsplatz elf.

Nationalspielerin Selina Cerci sprach von einer möglicherweise "einmaligen Chance" für die Mannschaft. "Alle sind heiß auf das Spiel", sagte die 22-Jährige: "Mit dieser großen Kulisse und den Fans im Rücken wollen wir mutig in das Spiel gehen." Die Partie biete "eine große Bühne dafür, dass weitere Menschen ins Stadion kommen".

In Müngersdorf wird in der Frauen-Bundesliga eine Bestmarke aufgestellt. Der bisherige Rekord von 23.200 Fans stammte vom Saison-Eröffnungsspiel zwischen Frankfurt und Bayern München im vergangenen September.