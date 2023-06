Nationaltrainer Lars Söndergaard präsentierte am Freitag seinen finalen Turnierkader für die WM. Mit dabei ist auch Bayerns Pernille Harder.

Angeführt von Star-Stürmerin Pernille Harder reisen Dänemarks Fußballerinnen zur WM in Australien und Dänemark (20. Juli bis 20. August). Nationaltrainer Lars Söndergaard präsentierte am Freitag seinen 23-köpfigen Turnierkader um die zukünftige Bayern-Spielerin und dänische Rekordtorschützin.

Harder (30) steht vor ihrem WM-Debüt, da Dänemark sich nach 16 Jahren erstmals wieder für die Endrunde qualifiziert hat. Anfang Juni hatte der Meister aus München die Verpflichtung der Ex-Wolfsburgerin vom FC Chelsea gemeinsam mit ihrer Partnerin Magdalena Eriksson ( Schweden) bekannt gegeben.

Die Vize-Europameisterinnen von 2017 treffen bei der WM in der Gruppe D auf China (22. Juli), EURO-Champion England (28. Juli) und Turnier-Neuling Haiti (1. August). "Es wird die größte Weltmeisterschaft der Geschichte, und wir werden unser Bestes tun, um sowohl in Dänemark als auch in Australien eine rot-weiße Fußballparty zu feiern", sagte Söndergaard.