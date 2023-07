Japans Fußballerinnen stehen bei der WM in Australien und Neuseeland unmittelbar vor dem Einzug ins Achtelfinale.

Japans Fußballerinnen stehen bei der WM in Australien und Neuseeland unmittelbar vor dem Einzug ins Achtelfinale. Gegen Costa Rica gewann der Weltmeister von 2011 sein zweites Vorrundenspiel am Mittwoch im neuseeländischen Dunedin mit 2:0 (2:0). Bei einem Punktgewinn Spaniens gegen Sambia später am Tag sind die Japanerinnen sicher für die Runde der letzten 16 qualifiziert und Costa Rica wäre ausgeschieden.

Hikaru Naomoto (25.) und Aoba Fujino (27.) trafen für Japan, das Sambia zum Auftakt der Gruppe C klar mit 5:0 geschlagen hatte. Die Costa Ricanerinnen, die das erste Spiel gegen Spanien 0:3 verloren hatten, sind folglich weiterhin punktlos.