Nach dem abgewendeten TV-Blackout bei der Frauenfußball-WM im Sommer in Australien und Neuseeland haben sich die übertragenden Sender ARD und ZDF die ersten Spiele aufgeteilt. Demnach zeigt die ARD das Eröffnungsspiel zwischen Neuseeland und Norwegen am 20. Juli, das ZDF überträgt das Endspiel am 20. August.

Zwei der drei deutschen Gruppenspiele (gegen Marokko und Südkorea) laufen im ZDF, die Partie gegen Kolumbien am 30. Juli zeigt wiederum die ARD. Das bestätigte das ZDF dem SID am Donnerstag.

Nach langem Rechtepoker hatten sich die Europäische Rundfunkunion (EBU) und der Weltverband FIFA am Mittwoch über die Übertragung des Turniers geeinigt.