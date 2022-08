Der Freiwasser-Marathon bei der Schwimm-EM in Rom ist am Samstagnachmittag wegen starken Wellengangs abgebrochen worden.

Lido di Ostia (SID) - Der Freiwasser-Marathon bei der Schwimm-EM in Rom ist am Samstagnachmittag wegen starken Wellengangs abgebrochen worden. Das Rennen über 25 km, das im Meer am Lido di Ostia um 13.00 Uhr gestartet worden war, endete bereits nach rund vier Stunden. Die verbliebenen acht Frauen und 13 Männer, darunter Elea Linka (Barsbüttel) sowie Andreas Waschburger (Saarbrücken) und Ben Langner (Magdeburg) kehrten vorzeitig an den Strand zurück. Eine Wertung gab der europäische Schwimmverband LEN zunächst nicht bekannt.

Wegen starker Winde und hoher Wellen waren bereits am Donnerstag und Freitag die geplanten Rennen abgesagt und auf Samstag und Sonntag verschoben worden. Über 5 km belegten am Samstagmorgen die Staffelweltmeister Oliver Klemet (Frankfurt/Main) und Leonie Beck (Würzburg) als beste Deutsche jeweils Platz fünf. Am Sonntag stehen noch die olympischen 10 km (10.00 Uhr) und die gemischte Staffel (16.00 Uhr) auf dem Programm.