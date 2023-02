Köln (SID) - Am 19. Bundesliga-Spieltag empfängt der Tabellenvierte Dortmund den punktgleichen Fünften aus Freiburg. Beide Mannschaften liegen nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München. Unter der Regie von Erfolgscoach Streich hat der Sport-Club beim BVB bisher noch nie gewonnen und nur einen Punkt in zehn Partien geholt. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

In St. Moritz steht für die deutschen Gold-Piloten das zweite WM-Wochenende an. Den Samstag eröffnen ab 9.00 Uhr die Finalläufe der Frauen im Zweier - mit Monobob-Weltmeisterin Laura Nolte als Favoritin. Anschließend stürzen sich die Männer um Francesco Friedrich und Johannes Lochner im großen Schlitten in den Eiskanal, der erste Lauf startet um 13.00 Uhr.

Deutschlands Slalom-Hoffnung Linus Straßer geht mit gemischten Gefühlen in die Generalprobe zur alpinen WM in den französischen Alpen. Der Vorfreude auf die Wettbewerbe steht das frühe Aus beim Nachtslalom von Schladming entgegen. In Chamonix soll nun wieder Selbstvertrauen getankt werden - am besten mit dem dritten "Stockerl" des Winters. Los geht's um 9.30 Uhr.