Köln (SID) - Der fünfmalige Paralympics-Sieger Jochen Wollmert beendet nach über drei Jahrzehnten seine internationale Karriere im Para-Tischtennis. Wie der Deutsche Behindertensportverband mitteilte, wird der 57-Jährige Anfang Juni in Mexiko seinen letzten größeren Wettkampf bestreiten. "Ich werde weiter Tischtennis spielen, nur nicht mehr so häufig wie in den vergangenen Jahrzehnten", sagte Wollmert.

Schon bei seinem Paralympics-Debüt 1992 in Barcelona holte der Wuppertaler im Einzel und mit dem Team Bronze, es folgten insgesamt drei Einzel- und zwei Mannschaftstitel sowie zwei Silbermedaillen im Einzel und eine weitere Team-Bronzemedaille. Sein letzter großer Sieg gelang ihm 2012 in London, wenige Monate später wurde er als deutscher Para-Sportler des Jahres ausgezeichnet.

Insgesamt wurde Wollmert, dessen Fuß- und Handgelenke versteift sind, sechsmal Welt- sowie elfmal Europameister und stand elf Jahre lang an der Spitze der Weltrangliste. Die Qualifikation für die Spiele in Tokio und damit seine achte Paralympics-Teilnahme hatte er im vergangenen Jahr knapp verpasst.

"Die Paralympics waren für mich immer das Größte, wie ein Virus. Für dieses Ziel habe ich den Aufwand und die Entbehrungen gerne in Kauf genommen", sagte Wollmert, der im Laufe seiner Karriere mehrere Fair-Play-Preise erhielt. Besonders "die Begegnungen und den Austausch mit Sportlern aus anderen Nationen" habe er immer sehr genossen.