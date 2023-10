Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll ist beim WTT Champions in Frankfurt direkt an seiner Auftakthürde gescheitert.

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll ist beim WTT Champions in Frankfurt direkt an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 42-Jährige unterlag dem Südkoreaner Lee Sang Su beim mit 500.000 Dollar dotierten internationalen Turnier in der ersten Runde 1:3.

"Es ist noch ein langer Weg. Zum Glück wird nicht morgen für Paris nominiert", sagte Boll mit Blick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr. Er habe zwar "noch ein paar Monate, aber klar: Das war keine Empfehlung von mir."

Boll ( Düsseldorf), der eine lange Verletzungspause hinter sich hat, sieht noch viel Luft nach oben. "Insgesamt war es zu rostig und vielleicht auch die Anspannung am Anfang zu groß", erklärte der Routinier: "Ich habe hier in der Heimat zu viel gewollt. Das muss ich einfach besser machen."

Bei den Frauen setzte sich Sabine Winter ( Dachau) in der Runde der letzten 32 gegen Linda Bergström aus Schweden mit 3:0 durch.