Weniger als eine Woche nach einer Schlüsselbeinoperation will Marco Bezzecchi beim Großen Preis von Indonesien an den Start gehen.

Hart, härter, MotoGP: Weniger als eine Woche nach einer Schlüsselbeinoperation will Marco Bezzecchi beim Großen Preis von Indonesien an den Start gehen. Der Italiener ist mit dem Mooney VR46 Racing Team nach Mandalika gereist und hofft nun auf Grünes Licht durch die Rennärzte für einen Einsatz am Wochenende in der Motorrad-Königsklasse.

Bezzecchi (24) hatte sich am vergangenen Wochenende beim Training auf der Ranch von Italiens Motorrad-Legende Valentino Rossi in Tavulia verletzt und war am Sonntag operiert worden. Der WM-Dritte hat noch Titelchancen, Bezzecchi liegt 54 Punkte hinter seinem führenden Landsmann und Ducati-Markenkollegen Francesco Bagnaia.

Auch Bezzecchis Teamkollege und Rossis Halbbruder Luca Marini ( Italien), der sich im September in Indien ebenfalls einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hatte, will in Indonesien fahren. Das Gleiche gilt für den deutschen Moto2-Piloten Lukas Tulovic ( Eberbach). Der 23-Jährige war noch in Indien unmittelbar nach seinem Schlüsselbeinbruch operiert worden, die Fraktur wurde mit einer Platte fixiert. Alle drei Rennfahrer müssen den Medizincheck am Donnerstag bestehen. Die MotoGP fährt ihr Hauptrennen am Sonntag um 9.00 Uhr MESZ, die Moto2 um 7.15 (beide ServusTV).