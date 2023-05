Olympiasiegerin Ricarda Funk führt erwartungsgemäß das Aufgebot der deutschen Slalomkanuten für die diesjährige WM im britischen Lee Valley an.

Olympiasiegerin Ricarda Funk führt erwartungsgemäß das Aufgebot der deutschen Slalomkanuten für die diesjährige WM im britischen Lee Valley an (19. bis 24. September). Mit Andrea Herzog, Sideris Tasiadis und Hannes Aigner gehören auch die drei weiteren Medaillengewinner von Tokio zum elfköpfigen Team. Allrounderin Elena Lilik geht nach ihren drei Medaillen bei der Heim-WM 2022 in Augsburg erneut sowohl im Kajak als auch im Canadier an den Start.

Von den nominierten Athletinnen und Athleten muss einzig Nele Bayn noch einen vom Deutschen Kanu-Verband ( DKV) geforderten weiteren Leistungsnachweis erbringen. Dafür genügt der Canadier-Fahrerin ein Platz unter den besten 16 bei den kommenden Weltcups in Augsburg, Prag oder im slowenischen Tacen.