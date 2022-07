Mitfavorit Sammarco hat mit Reiter Bauyrzhan Murzabayev im Sattel das 153. Deutsche Derby auf der Galopprennbahn in Hamburg gewonnen.

Hamburg (SID) - Mitfavorit Sammarco hat mit Reiter Bauyrzhan Murzabayev im Sattel das 153. Deutsche Derby auf der Galopprennbahn in Hamburg gewonnen. In einer knappen Entscheidung setzte sich der Hengst vor 10.000 Zuschauern gegen Außenseiter Schwarzer Peter (Andreas Helfenbein) und So Moonstruck (Frankie Dettori) durch, der bei den Wettanbietern als Favorit gegolten hatte.

Das Rennen hatte mit 25-minütiger Verspätung begonnen, weil Nachjustierungen an der Rennbahn-Begrenzung vorgenommen werden mussten. Sammarco aus dem norddeutschen Gestüt Park Wiedingen von Helmut von Finck kam die Verzögerung zugute. "Ich hatte einen traumhaften Rennverlauf und ja auch eine hervorragende Startposition", sagte Murzabayev. Der 29 Jahre alte Kasache reitet seit einigen Jahren in Deutschland und gewann zuletzt dreimal in Folge des nationale Jockey-Championat, ein Sieg beim Derby fehlte ihm allerdings bislang.

Die ebenfalls als stark eingeschätzte Stute Wagnis kam nicht über Rang elf hinaus. "Die Startposition 20 ganz außen war von vornherein nicht günstig", sagte Jockey Hollie Doyle: "Das hat uns eine bessere Platzierung gekostet."

Bereits am Samstag hatte sich Deutschlands bestes Galopprennpferd mit einer beeindruckenden Leistung zurückgemeldet. Der fünf Jahre alte Hengst Torquator Tasso gewann vor 5000 Zuschauern unter Rene Piechulek den Großen Hansa-Preis um 70.000 Euro souverän mit fast vier Längen Vorsprung auf Northern Ruler (Eduardo Pedroza) und Virginia Storm (Antonio Fresu).