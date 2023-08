Die australischen Fußballerinnen können bei ihrer Heim-WM weiter vom Titel träumen. Die effektiven Matildas bezwangen im Achtelfinale Dänemark mit 2:0 (1:0) und stehen zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft im Viertelfinale. Für die Skandinavierinnen setzte sich dagegen die lange Durststrecke bei WM-Turnieren fort, letztmals reichte es im Jahr 1995 für die Runde der besten Acht.

Caitlin Foord (29.) brachte Australien in Sydney vor der Pause auf Kurs, Hayley Raso (71.) legte im zweiten Durchgang nach. Der Co-Gastgeber trifft nun im Viertelfinale am Samstag (9.30 Uhr MEZ) auf Frankreich oder Überraschungsteam Marokko, die am Dienstag im letzten Achtelfinale aufeinander treffen. Bei der vergangenen WM war für die Matildas noch in der ersten K.o.-Runde gegen Norwegen Endstation.

Nach ihrer Gala zum Vorrundenabschluss gegen Kanada (4:0) hatten die Australierinnen im Achtelfinale zunächst große Mühe, die Nervosität war spürbar. Die ersten gefährlichen Abschlüsse gingen an Dänemark, Rikke Marie Madsen (8.) und Pernille Harder (10./17.) scheiterten. Dann schaltete Australien einmal blitzschnell um, nach Traumpass von Mary Fowler vollstreckte Foord durch die Beine von Torfrau Lene Christensen.

Nach dem Wechsel bekamen die Matildas das Spiel besser unter Kontrolle. Der Ball lief zeitweise gefällig in den eigenen Reihen, Gefahr entstand aber vor allem durch Umschaltaktionen über die schnelle Foord. Nach ihrer Hereingabe scheiterte Emily van Egmond per Hacke (65.), ehe Raso kurze Zeit später nach Ablage von van Egmond flach ins Eck vollendete. In der Schlussphase feierte Starspielerin Sam Kerr nach Wadenverletzung ihr Turnierdebüt.