Paris (SID) - Wegen der geplanten Gebühren für die Berücksichtigung beim olympischen Fackellauf 2024 vor den Sommerspielen in Paris schlägt den Olympia-Organisatoren aus manchen Landesteilen Kritik entgegen. Gut zweieinhalb Jahre vor der Eröffnungsfeier (26. Juli) wollen mehrere der insgesamt 101 Departements in Frankreich den geforderten Preis von 150.000 Euro für die Aufnahme ihres Gebiets in den Streckenplan der prestigeträchtigen Staffel nicht bezahlen und würden in letzter Konsequenz auf das Spektakel verzichten.

"Der Symbolcharakter ist sicher sehr gut, aber die Kosten sind exorbitant", sagte der für Haute-Vienne zuständige Departements-Vizepräsident Thierry Miguel der französischen Nachrichtenagentur AFP und und rechnete vor: "Mit Steuern belaufen sich die Gebühren auf 180.000 Euro, und dazu kommt die Finanzierung des Rahmenprogramms aus unseren Mitteln auf Kosten der Gemeinschaft." Miguel nannte es "schockierend", dass die Olympia-Macher von allen Departements ohne Rücksicht auf deren finanziellen Möglichkeiten und wirtschaftlichen Leistungskraft einen Einheitspreis für das Gütesiegel als Etappenort des Fackellaufes verlangen: "Es kann ein Unterschied bestehen."

Ähnlich wie in Haute-Vienne halten auch die Politiker in anderen Departements wie Creuse, Lot-et-Garonne sowie Loire-Atlantique die aufgerufene Gebühr für zu hoch. "Wir bleiben ein Departement mit dem Titel 'Land der Spiele 2024', aber wir haben uns entschieden, die geforderte Summe in andere Sportprojekte unserer Region zu investieren", ließ auch die Verwaltungszone Cotes d'Amor verlauten.

Das Organisationskomitee der Spiele (Cojo) sprach ungeachtet des Widerstands in den verschiedenen Regionen auf AFP-Anfrage von "Zustimmung für unseren Ansatz durch eine sehr große Mehrheit der Departements. Die Gebühr bewege sich im Rahmen vergleichbarer Kosten bei Veranstaltungen ähnlichen Typs, ließ das Cojo mit Blick etwa auf die Vermarktung von Streckenteilen der Tour de France verlauten.