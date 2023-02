Die Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger, Eric Frenzel und Johannes Rydzek verzichten am Wochenende auf die WM-Generalprobe in Schonach.

Schonach (SID) - Die Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger, Eric Frenzel und Johannes Rydzek verzichten am Wochenende auf die WM-Generalprobe in Schonach. Die drei Team-Olympiasieger von 2018 werden sich stattdessen bei reduzierter Belastung in Oberstdorf auf die Titelkämpfe in Planica (21. Februar bis 5. März) vorbereiten, teilte der Deutsche Skiverband mit.

"Wir waren zuletzt nicht stark genug im Springen. Deswegen haben wir da die Reißleine gezogen", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch: "Wir haben die WM-Starter Eric Frenzel und Johannes Rydzek rausgenommen, sie gehen ins Trainingslager in Oberstdorf. Vinzenz Geiger wird nach einer weiteren ärztlichen Untersuchung in Schonach auch noch pausieren." Geiger wohnt ohnehin in Oberstdorf.

Angeführt wird das deutsche Team im Schwarzwald somit vom dreimaligen Saisonsieger Julian Schmid. Der Oberstdorfer hat noch Chancen auf den Sieg im Gesamtweltcup, mit 944 Punkten liegt er aktuell hinter Weltmeister Johannes Lamparter (Österreich/1045) auf Rang zwei.

Um ein WM-Ticket kämpfen am Wochenende noch Lokalmatador Fabian Rießle, Jakob Lange und Terence Weber. "Sie bekommen noch eine kleine Chance, zum WM-Team aufzurücken, sollte einer von ihnen in Schonach richtig aufzeigen, mit zwei Top-8-Plätzen oder einer Platzierung Richtung Podest", sagte Weinbuch.