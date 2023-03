Olympiateilnehmerin Yvonne Li ist bei den German Open in Mülheim an der Ruhr im Achtelfinale ausgeschieden.

Köln (SID) - Olympiateilnehmerin Yvonne Li ist bei den German Open in Mülheim an der Ruhr im Achtelfinale ausgeschieden. Die 24-Jährige, einzige Spielerin des Deutschen Badminton-Verbandes ( DBV) im Hauptfeld, unterlag am Donnerstag der Weltranglistensechsten Wang Zhi Yi aus China mit 12:21, 16:21. Die deutschen Männer hatten im Einzel allesamt die Qualifikation für das Hauptfeld verpasst.

Auch die deutschen Mixed-Europameister Mark Lamsfuß ( Wipperfeld) und Isabel Lohau ( Bischmisheim) scheiterten früh. Im Achtelfinale unterlag das deutsche Duo Yang Po-Hsuan und Hu Ling Fang aus Taiwan 13:21, 18:21. Im Männer-Doppel hat Lamsfuß aber noch eine weitere Chance: Dort trifft der 28-Jährige im Verlauf des Abends mit seinem Partner Marvin Seidel ( Wipperfeld) auf das dänische Duo Jeppe Bay/Lasse Mölhede.