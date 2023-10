Der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) hat mit großer Erleichterung auf den Verbleib der Sportart im Olympischen Programm reagiert. "Mir fällt ein Stein vom Herzen", sagte BVDG-Präsident Florian Sperl, seit 2022 auch im Vorstand des Weltverbandes IWF: "Seit Dezember 2020 kämpfe ich für den Erhalt unserer Sportart bei den Olympischen Spielen. Mich freut es, das Ergebnis der ganzen Arbeit zu sehen."

Das Internationale Olympische Komitee ( IOC) hatte am Montag auf seiner Vollversammlung in Mumbai/Indien mitgeteilt, dass das Gewichtheben auch 2028 in Los Angeles zum Programm gehören werde. Die Teilnahme der Sportart an den Spielen hatte aufgrund von Doping- und Korruptionsfällen auf der Kippe gestanden.

Entscheidend für den Erhalt sei laut Sperl der Vorstoß der IWF gewesen, das Anti-Doping-Management an die Internationale Test-Agentur (ITA) zu delegieren und Sanktionen mindestens bis Ende 2028 an den Internationalen Sportgerichtshof ( CAS) zu übertragen.

"Wir dürfen uns nicht ausruhen, die Arbeit geht jetzt erst richtig los", sagte Sperl: "Wir wollen das Vertrauen zum IOC ausbauen. Denn auch nach 2028 soll es für das Gewichtheben bei den Spielen weitergehen."