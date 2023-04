Gewichtheber Nico Müller hat bei den Europameisterschaften in Armeniens Hauptstadt Jerewan die Silbermedaille geholt.

Gewichtheber Nico Müller hat bei den Europameisterschaften in Armeniens Hauptstadt Jerewan die Silbermedaille geholt. Der 29-Jährige wurde in der Klasse bis 89 Kilo Zweiter im Stoßen, in der Zweikampfwertung (159+199/358 kg) belegte Müller Rang vier.

"Eine bemerkenswerte Leistung, die trotz einer leichten Erkältung von unserem zweimaligen Olympiateilnehmer und Europameister von 2018 zu Stande gekommen ist. Nico hat heute sehr gute Arbeit geleistet und ist auf einem guten Weg, sich für die Olympischen Spiele 2024 zu qualifizieren", sagte Bundestrainer Almir Velagic.

Raphael Friedrich kam mit 355 kg (165+190) auf den fünften Platz. Der Titel ging an den Bulgaren Karlos May Nasar (395 kg). Friedrich schrammte im Reißen mit einer persönlichen Bestleistung als Vierter knapp an der Medaille vorbei.

Das Team des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber (BVDG) ist bei den bis Sonntag laufenden Titelkämpfen mit insgesamt fünf Frauen und sieben Männern vertreten. Die EM ist einer von sieben Qualifikations-Wettbewerben für Paris.