Zum Abschluss der Gewichtheber-Europameisterschaften in Armeniens Hauptstadt Jerewan hat Matthäus Hofmann die Bronzemedaille im Reißen gewonnen.

Zum Abschluss der Gewichtheber-Europameisterschaften in Armeniens Hauptstadt Jerewan hat Matthäus Hofmann die Bronzemedaille im Reißen gewonnen. In der Kategorie bis 102 Kilo schaffte Hofmann 172 Kilo. In der Zweikampfwertung belegte er mit 373 kg den fünften Rang.

Bundestrainer Almir Velagic zeigte sich von der Leistung begeistert: "Er hat eine sehr gute Vorbereitung trainiert und bei den entscheidenden Versuchen im Wettkampf die Nerven behalten. Es freut mich besonders für Matthäus, da er in der Vergangenheit des Öfteren Verletzungspech hatte."

Das Team des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber (BVDG) war bei den Titelkämpfen mit fünf Frauen und sieben Männern vertreten.