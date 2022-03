Göttingen (SID) - Basketball-Bundesligist BG Göttingen muss im Kampf um die Play-off-Plätze mehrere Wochen auf Topscorer Kamar Baldwin verzichten. Der US-Guard zog sich am Sonntag im Spiel gegen s.Oliver Würzburg (76:89) bei einem Sturz einen Teilabriss des Brustmuskels zu. Das teilte der Klub am Montag mit. Ob der 24-Jährige operiert werden muss, entscheidet sich in den kommenden Tagen. Baldwin erzielte in dieser Saison im Schnitt 19 Punkte pro Begegnung.