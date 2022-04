Superstar Tiger Woods lässt die Golf-Welt weiter im Unklaren über seinen Start beim am Donnerstag beginnenden US Masters.

Augusta (SID) - Superstar Tiger Woods lässt die Golf-Welt weiter im Unklaren über seinen Start beim am Donnerstag beginnenden US Masters. "Ich werde heute nach Augusta reisen, um meine Vorbereitung und mein Training fortzusetzen", schrieb der 46-Jährige am Sonntag bei Twitter. Eine Entscheidung über seine Teilnahme sei aber noch nicht gefallen.

Woods, der vor gut 13 Monaten bei einem Autounfall schwere Beinverletzungen erlitt und seither auf sein Comeback hinarbeitet, steht auf der Meldeliste für das Masters. In der vergangenen Woche hatte Woods laut Medienberichten gemeinsam mit seinem Sohn Charlie und dem US-Star Justin Thomas eine komplette Runde an der Magnolia Lane gespielt. Als ehemaliger Gewinner des Green Jacket besitzt der frühere Weltranglistenerste ein lebenslanges Startrecht.