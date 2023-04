Golf-Superstar Tiger Woods hat alle Zweifel an seiner Teilnahme am Masters ab Donnerstag ausgeräumt.

Augusta (SID) - Golf-Superstar Tiger Woods hat alle Zweifel an seiner Teilnahme am Masters ab Donnerstag ausgeräumt. Der 47-Jährige tauchte am Sonntag im Augusta National Golf Club zum Training auf, dabei schlug er eine gute halbe Stunde lang Bälle. Für Woods, der im vergangenen Jahr nur bei drei Turnieren an den Start gegangen war, wäre es die 25. Teilnahme am Masters.

In Augusta hatte Woods im vergangenen Jahr sein Comeback nach seinem schweren Autounfall im Februar 2021 gegeben. Er belegte dabei Rang 47. Bei der PGA Championship musste er nach 54 Löchern wegen Schmerzen in seinem operierten rechten Bein und am Rücken aufgeben. Bei der 150. Open Championship scheiterte er am Cut.

Woods hat mehrfach betont, er wolle nur noch an den vier Majors und zwei, drei anderen Turnieren pro Jahr teilnehmen. Sein einziger Start in den vergangenen sieben Monaten erfolgte beim PGA-Turnier in Los Angeles im Februar. Dabei belegte er einen geteilten 45. Platz.