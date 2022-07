Fünf deutsche Reiter haben beim Großen Preis von Aachen zum Abschluss der Turnierwoche in der Soers den zweiten Umlauf erreicht.

Aachen (SID) - Fünf deutsche Reiter haben beim Großen Preis von Aachen zum Abschluss der Turnierwoche in der Soers den zweiten Umlauf erreicht. Gerrit Nieberg mit Ben, Christian Ahlmann mit Dominator, Vorjahressieger Daniel Deußer mit Killer Queen, der deutsche Meister Mario Stevens mit Starissa und Philipp Weishaupt mit Asathir gehören zu den besten 18, die sich Hoffnungen auf den Sieg beim prestigereichsten Springen der Welt machen dürfen.

Nicht mehr dabei sind unter anderem Europameister Andre Thieme mit Chakaria und der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum mit Mila.

Der Große Preis ist mit 1,5 Millionen Euro dotiert. Der Wettbewerb ist Bestandteil des Grand Slam, zu dem außerdem die Springen in Genf, 's-Hertogenbosch und Spruce Meadows/Kanada gehören. Deußer gewann zuletzt in 's-Hertogenbosch und könnte sich mit einem Erfolg in Aachen über einen zusätzlichen Bonus von 500.000 Euro freuen.