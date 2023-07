Nach erfolgreicher Titelverteidigung im Mehrkampf setzt sich der TV Dahn in den Finals mit fünf Reifen sowie mit drei Bändern und zwei Bällen durch.

Das Quintett des TV Dahn hat bei den deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Düsseldorf auf ganzer Linie triumphiert. Einen Tag nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Mehrkampf setzte sich die Gruppe auch in den Finals mit fünf Reifen sowie mit drei Bändern und zwei Bällen durch.