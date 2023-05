Keulen-Weltmeisterin Darja Varfolomeev hat bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku einen soliden Start hingelegt.

Die 16-Jährige aus Schmiden nimmt in der Qualifikation nach zwei von vier Handgeräten den dritten Platz ein, unmittelbar gefolgt von der Potsdamerin Margarita Kolosov.

Nach den Übungen mit dem Reifen und dem Ball setzten sich die beiden Bulgarinnen Stiliana Nikolowa und Borjana Kaleyn an die Spitze des Teilnehmerfeldes. Die Vorrunde wird am Freitag (12.45 Uhr MESZ) mit den Vorträgen mit den Keulen und dem Band abgeschlossen.

Die besten 24 Gymnastinnen qualifizieren sich für die Mehrkampf-Entscheidung am Samstag (14.00 Uhr/MESZ). Die Vornoten werden nicht mitgenommen, es beginnt für alle wieder mit null Punkten. Varfolomeev hatte in dieser olympischen Disziplin bei den letztjährigen Welttitelkämpfen in Sofia die Silbermedaille gewonnen.