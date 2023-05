Darja Varfolomeev und Margarita Kolosov haben bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku das Mehrkampf-Finale erreicht.

Keulen-Weltmeisterin Darja Varfolomeev aus Schmiden und die Potsdamerin Margarita Kolosov haben bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Baku das Mehrkampf-Finale am Samstag (14.00 Uhr/MESZ) erreicht. Nach den ersten vier Übungen platzierte sich die 16-Jährige Varfolomeew auf Rang drei, Teamkollegin Kolosov kam auf den zwölften Platz.

Beste im Vorkampf war Stiliana Nikolowa, der Bulgarin am nächsten kam deren Landsfrau Borjana Kaleyn. Für Varfolomeev ergeben sich am Sonntag drei weitere Medaillenchancen. Die gebürtige Russin qualifizierte sich auch für die Gerätefinals mit den Keulen, dem Ball und dem Band.