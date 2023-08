Darja Varfolomeev hat bei der WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Valencia auch die Wettbewerbe mit den Keulen und dem Band überlegen gewonnen.

Goldener Viererpack für Darja Varfolomeev: Die 16 Jahre alte Schülerin hat bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Valencia auch die Wettbewerbe mit den Keulen und dem Band überlegen gewonnen. Es waren die WM-Titel vier und fünf in ihrer noch jungen Karriere, bereits am Mittwoch hatte Varfolomeev Gold mit dem Reifen und dem Ball geholt.

Varfolomeev, die 2022 mit den Keulen erstmals Weltmeisterin geworden war, geht somit als große Favoritin in das Mehrkampf-Finale am Samstag. Dort kann der Schützling von Trainerin Julia Raskina dann den totalen Triumph perfekt machen und endgültig ein beeindruckenden Signal ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen in Paris senden.

Ins Keulenfinale hatte es auch Margarita Kolosov aus Potsdam geschafft, die dort auf den achten Platz kam. Wichtiger: Im Gesamtergebnis der Mehrkampf-Qualifikation belegte Kolosov den zehnten Platz, ist damit in der Entscheidung am Samstag dabei und holte damit einen zweiten deutschen Olympia-Quotenplatz für Paris. Varfolomeev hatte schon im vergangenen Jahr einen deutschen Quotenplatz gesichert.