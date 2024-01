Der 175-malige Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter fungiert bei der anstehenden Heim-EM als Experte in der ARD.

Der 175-malige Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter (41) fungiert bei der anstehenden Heim-EM als Experte in der ARD. Das gab der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch bekannt. Demnach soll der Weltmeister von 2007 die Spiele der deutschen Mannschaft an der Seite von Reporter Florian Naß als Co-Kommentator analysieren.

Seinen ersten Einsatz hat Bitter bereits vor dem Turnier (10. bis 28. Januar), beim vorletzten Test der deutschen Auswahl gegen Portugal am Donnerstag (16.00 Uhr/ARD) in Flensburg ist der Torhüter des HSV Hamburg erstmals am Mikrofon dabei.