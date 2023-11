Gut zwei Monate vor dem Beginn der Handball-EM der Männer in Deutschland (10. bis 28. Januar 2024) sieht der Deutsche Handballbund ( DHB) noch Nachholbedarf beim Verkauf der Eintrittskarten. "Wir sind, bezogen auf die komplette EM, bei 58 Prozent verkaufter Karten", sagte Vorstandsvorsitzende Mark Schober am Sonntag beim "Tag des Handballs" in München. Vor allem aber an den Standorten, an denen keine Spiele der deutschen Mannschaft stattfinden werden, "haben wir noch etwas zu tun".

Die DHB-Auswahl wird das Auftaktspiel am 10. Januar in der Düsseldorfer Fußball-Arena vor der Weltrekordkulisse von über 50.000 Fans bestreiten und dann nach Berlin umziehen. Die K.o.-Phase würde die deutsche Mannschaft in Köln bestreiten.

Eine "Herausforderung" sind laut Schober die weiteren Standorte Hamburg, Mannheim und München - dort sind insgesamt knapp über 50 Prozent der Karten verkauft. Der Vorstandschef kündigte noch für November eine große Werbekampagne an. "Wir sind optimistisch", sagte er, "dass wir an allen Standorten richtig volle Hallen haben werden".